Інтерфакс-Україна
Події
14:40 16.05.2025

Келлог після перемовин у Стамбулі: Трамп прагне просувати мир через силу для американського народу

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Келлог після перемовин у Стамбулі: Трамп прагне просувати мир через силу для американського народу

 Спецпосланець Трампа по Україні Кіт Келлог розцінив перемовини у Стамбулі з представниками України, Великої Британії, Франції та Греції як продуктивні та заявив про прагнення президента США Дональда Трампа просувати мир через силу для американського народу.

"У Стамбулі для просування місії президента США – зупинити вбивства та досягти миру. Продуктивні переговори з лідерами/агентствами національної безпеки Великої Британії, Франції, Греції та України. Президент США прагне просувати мир через силу для американського народу. Він завжди ставитиме Америку на перше місце", - написав Келлог в соцмережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялося, українська делегація у складі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова обговорила з представниками Туреччини та США, зокрема Келлогом та держсекретарем Марко Рубіо, спільну роботу над реальними механізмами, які мають привести до справедливого й тривалого миру для України. Сторони обговорили також гуманітарні питання, зокрема звільнення українських полонених і повернення дітей.

Теги: #стамбул #келлог

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