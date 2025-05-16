Інтерфакс-Україна
Події
13:49 16.05.2025

Вперше за понад 3 роки у Стамбулі розпочинаються прямі російсько-українські переговори – Фідан

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Вперше за понад 3 роки у Стамбулі розпочинаються прямі російсько-українські переговори – Фідан

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Делегації Росії та України зустрілися у Стамбулі для перших прямих переговорів з 2022 року.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відкрив зустріч делегацій зі вступного слова, наголосивши, що вкрай важливо якомога швидше укласти угоду про припинення вогню та закласти основу для зустрічі лідерів двох країн.

"Ми раді бачити, що це відкриває нове вікно можливостей. Ми вважаємо дуже важливим, що пан Путін і пан Зеленський прислухалися до закликів до миру, зроблених нашим президентом і паном Трампом. Готовність Росії та України розпочати прямі переговори зробила сьогоднішній критичний етап можливим", - сказав Фідан.

За його словами, на цьому етапі є два шляхи, і "один з них покладе початок періоду, який приведе нас до миру, а інший - призведе до ще більших руйнувань та людських жертв".

"Який з цих шляхів вони оберуть, вирішуватимуть сторони власним волевиявленням. Від початку війни ми докладаємо інтенсивних зусиль для того, щоб закінчити цю війну", - додав турецький міністр.

Зокрема Фідан зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган "також доклав багато зусиль для того, щоб об'єднати сторони", а візит президента України Зеленського до Анкари "став важливим кроком до початку переговорів".

"Той факт, що ми приймаємо представників обох сторін у Стамбулі, демонструє нашу тверду волю до припинення війни. Я хотів би звернути вашу увагу на один момент. Ця зустріч є першим прямим контактом на першому рівні між двома сторонами з березня 2022 року", - наголосив він, закликавши "скористатися цією можливістю, щоб просунутися вперед на шляху до миру".

Крім того, міністр підкреслив, що "ми разом визначимо наступний етап відповідно до вибору, який ми зробимо, і кроків, які ми зробимо".

Також дуже важливо, щоб ці переговори лягли в основу зустрічі лідерів, наголосив Фідан.

"Туреччина завжди буде з вами в наших зусиллях, спрямованих на припинення війни і досягнення миру. Ми також готові зробити будь-який можливий внесок у мирний процес", - сказав він, завершуючи всутпне слово.

Після промови турецького міністра камери вимкнули, і почалися переговори делегацій.

Міністр оборони України Рустем Умєров очолив склад делегації у Стамбулі. До її складу увійшов перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Шевченко, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, Вадим Скібіцький, перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський та представники Генерального штабу Збройних сил України, а також Повітряних та Військово-Морських сил та Міноборони, а також радник Офісу президента Олександр Бевз.

Теги: #переговори #стамбул

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