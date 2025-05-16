Інтерфакс-Україна
Події
13:46 16.05.2025

Спроби росіян привʼязати сьогоднішні перемовини у Стамбулі до 2022 року не спрацюють – Єрмак

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Спроби росіян привʼязати сьогоднішні перемовини у Стамбулі до 2022 року не спрацюють – Єрмак
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак спростував зв'язок перемовин української та російської делегацій щодо припинення вогню в п'ятницю в Стамбулі з перемовинами, що відбулися у цьому ж місті у 2022 році.

"Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини, - це виключно місто Стамбул. І нічого більше. Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", - написав Єрмак в соцмережі Х.

Як повідомлялося, у четвер глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що російська делегація розглядає нинішні переговори в Стамбулі як продовження перерваного в 2022 році мирного процесу, а також начебто володіє необхідними компетенціями і повноваженнями.

Теги: #єрмак #переговори #стамбул

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