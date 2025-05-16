Інтерфакс-Україна
Події
10:39 16.05.2025

Кабмін не переголосовував і не вносив поправок в документи щодо санкцій на Порошенка - Шмигаль

2 хв читати
Кабмін не переголосовував і не вносив поправок в документи щодо санкцій на Порошенка - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Кабінет міністрів голосував за рішення щодо накладання санкцій на лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка один раз, і переголосувань чи внесення поправок в документи не здійснював.

"Кабінет міністрів голосував і голосує за рішення щодо накладання санкцій відповідно до законодавства України. Відповідно, голосування відбувається один раз і документи подавалися один раз. Переголосування чи якихось поправок в документах Кабмін не здійснював", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), відповідаючи на запитання про голосування уряду за санкції проти Порошенка.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному суді України. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії.

Представники Порошенка наголошують на тому, що санкції накладені незаконно, як на громадянина України, який перебуває в Україні, при тому, що "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

Теги: #санкції #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:24 15.05.2025
Мерц: Новий пакет санкцій готовий буде ухвалений в Брюсселі у вівторок

Мерц: Новий пакет санкцій готовий буде ухвалений в Брюсселі у вівторок

11:19 14.05.2025
Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки

Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки

20:06 13.05.2025
Суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування підстав для запровадження санкцій проти нього

Суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування підстав для запровадження санкцій проти нього

19:55 13.05.2025
Трамп заявляє, що має намір скасувати санкції проти Сирії

Трамп заявляє, що має намір скасувати санкції проти Сирії

19:03 13.05.2025
Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

17:48 13.05.2025
Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

16:21 13.05.2025
Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

Порошенко обговорив з послами країн G7 та ЄC ситуацію на фронті та переговори про завершення війни

21:47 12.05.2025
Маркарова про законопроєкт США щодо санкцій проти РФ: вдячні кожному сенатору, який його підтримав

Маркарова про законопроєкт США щодо санкцій проти РФ: вдячні кожному сенатору, який його підтримав

20:30 12.05.2025
Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

19:32 12.05.2025
Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

Ідея санкцій ЄС проти Nord Stream 2 розрахована на те, щоб відлякати будь-яких інвесторів - ЄК

ВАЖЛИВЕ

До палацу Долмабахче прибувають делегації

В Україні збито 73 ворожі БпЛА, 36 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

Українсько-турецько-американські та українсько-турецько-російські перемовини відбудуться в Стамбулі у п'ятницю – ЗМІ

Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

ОСТАННЄ

Міноборони: Три тижні залишилось для проходження ВЛК військовозобов'язаними з обмеженою придатністю

Уряд контролює питання відстрочок від мобілізації для вчителів, влітку проблем з цим не буде

Єрмак, Сибіга і Умєров зустрілися з Келлогом та радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії

Уряд найближчим часом не планує суттєвих змін у критеріях і підходах до бронювання

Трамп зустрінеться з Путіним, "щойно вдасться це організувати"

У Стамбулі розпочинаються переговори делегацій України, США та Туреччини

З прифронтової Донеччини до Києва евакуювали трьох осиротілих лисенят

Зеленський виступить на саміті в Тирані опівдні

До палацу Долмабахче прибувають делегації

У Чернігівській області вночі дроном пошкоджено житловий будинок, люди не постраждали

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА