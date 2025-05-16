Кабмін не переголосовував і не вносив поправок в документи щодо санкцій на Порошенка - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Кабінет міністрів голосував за рішення щодо накладання санкцій на лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка один раз, і переголосувань чи внесення поправок в документи не здійснював.

"Кабінет міністрів голосував і голосує за рішення щодо накладання санкцій відповідно до законодавства України. Відповідно, голосування відбувається один раз і документи подавалися один раз. Переголосування чи якихось поправок в документах Кабмін не здійснював", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), відповідаючи на запитання про голосування уряду за санкції проти Порошенка.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному суді України. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії.

Представники Порошенка наголошують на тому, що санкції накладені незаконно, як на громадянина України, який перебуває в Україні, при тому, що "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.