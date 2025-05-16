Ворог атакував ударними дронами Одещину, троє постраждалих та пошкоджена інфраструктура

Фото: Одеська ОВА

Російські війська в ніч на п'ятницю атакували ударними безпілотниками Одеську область, пошкоджена цивільна інфраструктура та виникли пожежі, які вже ліквідовані, постраждали три людини, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждало троє людей", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, вночі росіяни ударили по Одеському та Білгород-Дністровському районам. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. У кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Глава ОВА уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, зокрема, один чоловік, після отримання медичної допомоги, продовжує лікування амбулаторно, ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості, постраждала жінка - у вкрай тяжкому стані.

"Наші лікарі борються за їхнє життя та здоров’я. Всі відповіді служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини", - зазначив він.