Інтерфакс-Україна
Події
08:52 16.05.2025

Ворог атакував два райони Київщини, пошкоджена інфраструктура - ОВА

1 хв читати

Російські війська в ніч на п'ятницю атакували безпілотниками два райони Київської області, внаслідок чого зафіксовані пошкодження адміністративної та приватної інфраструктури, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Так, у Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад.

Також у Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.

Постраждалих серед населення немає. Також влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Теги: #руйнування #київська #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 16.05.2025
В Україні збито 73 ворожі БпЛА, 36 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

В Україні збито 73 ворожі БпЛА, 36 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

08:49 16.05.2025
Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування

Окупанти атакували Запорізьку область, є руйнування

18:47 15.05.2025
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на Сумщині, що виникла через атаку БпЛА

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на Сумщині, що виникла через атаку БпЛА

09:36 14.05.2025
Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

05:30 07.05.2025
Пожежа в багатоповерхівці в Бучанському районі Київської області - ОВА

Пожежа в багатоповерхівці в Бучанському районі Київської області - ОВА

05:03 07.05.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

04:52 07.05.2025
Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано в кількох районах Києва - КМВА

03:36 06.05.2025
На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

На Київщині на групу школярів напав собака, семеро дітей у лікарні – поліція

17:01 05.05.2025
"Столичний стандарт якості": конкурс для найкращих виробників Києва

"Столичний стандарт якості": конкурс для найкращих виробників Києва

22:45 04.05.2025
Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

Пожежа на території Піщанського лісництва під Ізюмом поширилася до 85 га – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

В Україні збито 73 ворожі БпЛА, 36 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

Українсько-турецько-американські та українсько-турецько-російські перемовини відбудуться в Стамбулі у п'ятницю – ЗМІ

Україна втратила F-16, пілот відвів літак від населеного пункту та катапультувався

Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

Зеленський: Ми не можемо бігати по всьому світу за Путіним, а рівень російської делегації – неповага до Ердогана і Трампа

ОСТАННЄ

Рубіо прибув до Стамбула

На Донеччині росіяни 15 травня вбили мирного жителя, шістьох поранили

Ziferblat виступить під №7 у фіналі "Євробачення-2025"

Зеленський вже в Албанії для участі в саміті EPC

Українсько-турецько-американські та українсько-турецько-російські перемовини відбудуться в Стамбулі у п'ятницю – ЗМІ

Уламки ворожих БпЛА можуть нести загрозу, керівництву Святошинського району доручили їхню ліквідацію

Ворог атакував ударними дронами Одещину, троє постраждалих та пошкоджена інфраструктура

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждала 1 людина та одну поранено – Прокудін

Ворог атакував Нікополь і Марганецьку громаду, є пошкодження

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 166 од. автотехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА