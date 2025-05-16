Ворог атакував два райони Київщини, пошкоджена інфраструктура - ОВА

Російські війська в ніч на п'ятницю атакували безпілотниками два райони Київської області, внаслідок чого зафіксовані пошкодження адміністративної та приватної інфраструктури, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Так, у Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад.

Також у Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.

Постраждалих серед населення немає. Також влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.