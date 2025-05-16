Зеленський подякував президенту FIFA за підтримку України та закликав "працювати разом" задля припинення вогню

Президент Володимир Зеленський подякував президенту FIFA Джанні Інфантіно за підтримку України та закликав "працювати разом" задля якнайшвидшого припинення вогню та досягнення миру.

"Говорив із президентом FIFA Джанні Інфантіно та легендою футболу Андрієм Шевченком. Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру", - написав він в соцмережі Х в ніч на п'ятницю.

Зеленський закликав "працювати разом" заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. "Дипломатія має значення. У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію.

"Дякую за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей. Дякую, що можемо розраховувати на FIFA", - завершив президент.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1923120479709298928