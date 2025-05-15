До Реєстру збитків відтепер можна подати заяву про компенсацію за зруйновану нежитлову нерухомість

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розпочав прийом заяв за ще однією категорією – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, повідомляє сайт президента України.

"Кожна подана заява – це не просто бюрократична дія, а внесок у відновлення справедливості та чіткий сигнал: жодна втрата, спричинена російською агресією, не буде залишена без відповіді", – наголосила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Як зазначається, постраждалі можуть подати заяву про компенсацію за нежитлове нерухоме майно, знищене або пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Зокрема, йдеться про офісні приміщення, магазини, склади та виробничі об’єкти.

Подати відповідну заяву можна через вебпортал або застосунок "Дія".

Зокрема, власнику приміщення буде відшкодована повна вартість у разі знищення та витрати на ремонт чи відновлення у разі пошкодження.

Натепер уже відкриті 10 категорій. Загалом Реєстр складатиметься із 43 категорій щодо відшкодування матеріальних та моральних збитків.

"Крім пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, це пошкодження або знищення житла, смерть близького члена сім’ї, вимушене переміщення громадян усередині країни через російську агресію, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень унаслідок дій агресора, випадки сексуального насильства, скоєного окупантами, катування, жорстоке або таке, що принижує гідність, поводження, незаконне утримання в полоні, примусова праця чи служба", - зазначили у відомстві.

Міжнародний Реєстр збитків – перший етап на шляху до міжнародного компенсаційного механізму. Наступним кроком стане створення Комісії з розгляду заяв, яка визначатиме конкретні суми компенсацій постраждалим. Після цього буде сформовано Компенсаційний фонд, із якого здійснюватимуть виплати.

"Загалом до Реєстру збитків надійшло вже близько 30 тис. заяв", - заявили на сайті глави держави.

Джерело: https://president.gov.ua/news/do-reyestru-zbitkiv-vidteper-mozhna-podati-zayavu-pro-kompen-97809