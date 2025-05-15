Інтерфакс-Україна
Події
21:13 15.05.2025

Зеленський створив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

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Зеленський створив делегацію для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації для участі у переговорному процесі з РФ в Туреччині, запланованому на 15-16 травня, повідомляє сайт глави держави.

Відповідний указ №306/2025 опублікований на сайті президента.

"Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15-16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру в такому складі", - сказано в документі.

Міністр оборони України Рустем Умєров очолив склад делегації. До її складу увійшов перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Шевченко, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, Вадим Скібіцький, перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський та представники Генерального штабу Збройних сил України, а також Повітряних та Військово-Морських сил та Міноборони, а також радник Офісу президента Олександр Бевз.

Зазначається що глава делегації може вносити за погодженням з президентом України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Зеленський затвердив Директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та США, а також із представниками РФ, що заплановані на 15-16 травня, які додаються, таємно.

Разом з тим, втратив чинність указ президента України від 4 квітня 2022 року № 211/2022 "Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України".

 

 

 

 

Теги: #переговори #делегація #указ

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