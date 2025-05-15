Інтерфакс-Україна
Події
21:03 15.05.2025

У ДТП на Гостомельському загинули дві людини, одна постраждала – поліція

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У ДТП на Гостомельському загинули дві людини, одна постраждала – поліція
Фото: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/

На Гостомельському шосе під Києвом у четвер увечері зіштовхнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого загинули обидва водії та постраждала пасажирка однієї з авто, повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

"В автотрощі на Гостомельському шосе загинуло дві людини - поліція працює на місці події. Автопригода відбулась сьогодні близько 18:20", - сказано в повідомленні.

Поліція попередньо встановила, що водій Audi виїхав на зустрічний бік дороги, де зіткнувся із автомобілем Toyota.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії, а пасажирка Toyota отримала тілесні ушкодження та у важкому стані була госпіталізована до медичного закладу, зазначили в поліції.

Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські, лікарі та співробітники Державної служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Джерело: https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid02Wwg6a7sEb2C6yQLPsDEj2CsherbpXjRg5ahokgEofByTrm5tW9ycKaeAvF4aAcJVl?locale=uk_UA

Теги: #гостомельське #шосе #дтп

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