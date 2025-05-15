Інтерфакс-Україна
Події
20:33 15.05.2025

Глава УГКЦ запросив новообраного Папу Римського відвідати Україну

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Глава УГКЦ запросив новообраного Папу Римського відвідати Україну
Фото: Photo by Franco Origlia/Getty Images

Новобраний Папа Лев XIV прийняв з приватною аудієнцєю Блаженнішого Святослава, Главу Української греко-католицької церкви, повідомляє сайт УКГЦ у четвер.

"Зустріч відбулася 15 травня у приміщенні бібліотеки Апостольського палацу. Святіший Отець висловив близькість до українського народу та запевнив у своїй підтримці. Блаженніший Святослав запросив Папу приїхати в Україну", - ідеться у повідомленні.

Святослав привітав Папу Лева XIV з обранням на служіння Вселенського Архиєрея і подякував за перші слова та жести, які він зробив щодо України.

"Український народ вже схарактеризував Вас як Папу миру. Минулої неділі ми почули Ваші слова про те, що біль українського народу є у Вашому серці. Ваш заклик про справжній, справедливий і довготривалий мир особливо актуальний у цей час, а турбота про полонених та депортованих дітей виявляє Вашу особливу батьківську увагу до перших жертв війни в Україні", - сказав він.

Глава УГКЦ запросив Його Святість здійснити Апостольський візит в Україну.

"Коли до нас приїхав святий Папа Іван Павло ІІ, українці вірили, що комунізм більше ніколи не повернеться на нашу землю. Сьогодні ми віримо, що приїзд Папи допоможе зупинити війну в Україні", - наголосив Святослав.

Лев XIV запевнив предстоятеля УГКЦ, що Святий Престол буде і надалі сприяти та створювати всі необхідні умови для діалогу та супроводжувати український народ в цей страшний час історії.

 

Теги: #ркц #папа_римський

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