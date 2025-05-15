Літак Зеленського вилетів з Анкари в Тирану

Президентський літак Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise вилетів о 19:30 з Міжнародного аеропорту Есенбога біля столиці Туреччини Анкари і направився до Тирани.

Як повідомляється на сайті авіаресурсу "AirNav", прибуття президентського борту до столиці Албанії очікується о 21:25.

Як повідомлялося, президент України Зеленський прибув до Анкари цим же бортом у четвер опівдні і провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Він повідомив, що у п’ятницю, 16 травня, разом з Ердоганом візьме участі в саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться у Тирані та збере понад 40 лідерів країн.