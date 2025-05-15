Зеленський: Україна в Туреччині демонструє бажання закінчити війну, Росія – ні, тому потрібні санкції як стимул до припинення вогню

Мандат української делегації в Туреччині демонструє готовність України до припинення вогню, чого не можна сказати про російську делегацію, стимулом для РФ до завершення війни мають бути санкції, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується сьогоднішньої демонстрації (готовності домовлятися), або рівня делегацій або рішень, ще раз підкреслю: ми можемо навіть не говорити про рівень делегацій, якщо у них є можливість про щось домовитися. Ми всі говоримо про результат", - сказав Зеленський на пресконференції в Анкарі у четвер.

Він зазначив, що Україна "демонструє своєю присутністю і своїм рівнем" бажання завершити війну.

"У всіх нас, хто тут, є мандат. Інституційно… домовлятися про кроки, які ведуть до завершення війни", - зазначив президент України.

З іншого боку, за його словами, "розуміємо, що це за рівень".

"Високий рівень делегації, лідерів або якісь рішення. Щось. Якщо цієї демонстрації немає, це означає, що немає готовності говорити про закінчення війни і приймати рішення", - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що це означає, що не вистачає політичної волі і, відповідно, "Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну".

"А це означає, що не вистачає політичного, економічного і інших тисків на РФ. Тому ми просимо: якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей… просимо відповідні санкції, які будуть стимулом до більш швидкого закінчення війни", - резюмував президент України.