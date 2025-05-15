Інтерфакс-Україна
Події
18:08 15.05.2025

Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

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Зеленський 16 травня вирушить з Ердоганом на саміт до Албанії

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю, 16 травня, разом вирушать до Албанії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

"Ми проговорили з президентом Туреччини. Завтра зранку ми з ним доєднаємось до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії в місті Тирана. В принципі ця зустріч була організована заздалегідь. Там буде більше 40 лідерів. Це наші короткі плани на найближчий час", - заявив Зеленський на пресконференції в Анкарі, Туреччина.

 

Теги: #саміт #албанія #зеленський

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