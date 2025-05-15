Інтерфакс-Україна
Події
16:50 15.05.2025

Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках

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Активність ворога зросла на новопавлівському, покровському та курському напрямках
Фото: 152 ОЄБр

73 бойових зіткнення відбулося на фронтах російсько-української війни з початку доби станом на 16:00 у четвер, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації щодо російського вторгнення.

При цьому в середу станом на 16:00 Генштаб повідомляв про 83 боєзіткнення на фронті, у вівторок – 82, у понеділок – 69. Таким чином, суттєво активність ворога протягом тижня не змінювалась.

Водночас на новопавлівському та покровському напрямках у Донецькій області станом на 16:00 у четвер відбулося 11 та 27 бойових зіткнень відповідно, що більше, ніж у середу, коли там на той самий час відбулося вісім та 22 боєзіткнення. На курському напрямку з початку доби відбулося вісім боєзіткнень, що також більше, ніж в середу, коли станом на 16:00 відбулося лише три боєзіткнення.

У вівторок станом на 16:00 на новопавлівському, покровському та курському напрямках відбулося 15, 25 та чотири ворожі атаки, в понеділок – 11, 29 та шість відповідно.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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