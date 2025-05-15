Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

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Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Як відомо, зустріч між президентами відбулася в Анкарі.

Як повідомило агентство "Анадолу", закрита для преси двостороння зустріч та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

На зустрічі також були присутні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин та радник президента із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.