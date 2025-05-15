Інтерфакс-Україна
Події
16:38 15.05.2025

Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась

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Зустріч Зеленського і Ердогана завершилась
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Як відомо, зустріч між президентами відбулася в Анкарі.

Як повідомило агентство "Анадолу", закрита для преси двостороння зустріч та робоча вечеря за участю делегацій у президентському комплексі тривали 2 години 45 хвилин.

На зустрічі також були присутні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин та радник президента із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.

Теги: #ердоган #зеленський

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