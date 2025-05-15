Інтерфакс-Україна
Події
13:22 15.05.2025

Списки українських полонених передані Папі Римському

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Списки українських полонених передані Папі Римському
Фото: Vatican Media

Новообраному Папі Римському Леву XIV передані списки українських захисників, які перебувають у російському полоні, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у четвер.

"За сприяння Координаційного штабу та посольства України при Святому престолі та Мальтійському ордені представниця родин поневолених бійців була присутня на зустрічі понтифіка зі спільнотами східних католицьких церков та передала Папі римському списки українських бранців", - повідомляється в Телеграм-каналі штабу.

Делегація вірян на чолі з главою Української греко-католицької церкви Святославом була найчисельнішою та найактивнішою серед учасників заходу.

"Моє серце із страждаючим і улюбленим народом України. Зробімо все можливе, щоб здобути якнайшвидше справжній мир – справедливий і тривалий! А також хай будуть звільнені всі полонені, а діти хай повернуться до своїх родин!", – сказав Папа Римський.

Як повідомлялося, Папа Римський Лев XIV у своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік закликав до справедливого і міцного миру в Україні. "Нехай усі полонені будуть звільнені, а діти повернуті у свої сім'ї...Жодної більше війни", – сказав Лев XIV з балкону базиліки Святого Петра 10 травня.

Пізніше президент України Володимир Зеленський під час розмови з Левом XIV запросив його здійснити апостольський візит до України. За словами президента, він обговорив з Папою Римським, зокрема, повернення депортованих російськими окупантами дітей.

Теги: #полонені #списки #папа_лев

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