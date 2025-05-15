Завершився додатковий період реєстрації на НМТ-2025, усунути недоліки в документах можна до 19 травня

Завершився додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року, усунути недоліки в реєстраційних документах можна до 19 травня, повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"За результатами оброблення реєстраційних документів понад 5 тисяч вступників/вступниць отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти в персональних кабінетах повідомлення про потребу в доопрацюванні наданої ними інформації та/або копій документів, однак не усунули недоліків", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

У зв'язку з цим у Центрі звертають увагу тих, хто надіслав реєстраційні дані на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, на потребу перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заяви на участь у додатковій сесії НМТ.

"Виправити помилки і повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше 19 травня", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

В основний період реєстрації для участі в НМТ 2025 року зареєструвалося 312 тис. вступників.