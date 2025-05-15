Інтерфакс-Україна
Події
00:12 15.05.2025

У Грузії заарештували ексміністра оборони Окруашвілі

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Тбіліський міський суд змінив колишньому міністру оборони Грузії Іраклію Окруашвілі запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 000 GEL (понад 280 тис. грн) на арешт, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода у середу.

Окруашвілі звинуватили в "невиконанні вимоги Тимчасової слідчої комісії парламенту Грузії" (стаття 349 Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає штраф або позбавлення волі на строк до одного року).

Як зазначається в матеріалі, ексміністра викликали до тимчасової слідчої комісії 26 березня для надання пояснень у зв’язку з війною Грузії та Росії 2008 року, однак він відмовився з’явитися.

Джерело: https://www.radiotavisupleba.ge/a/33413487.html

Теги: #окруашвілі #арешт #грузія

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