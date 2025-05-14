Інтерфакс-Україна
Події
16:40 14.05.2025

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

1 хв читати
У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада
Фото: https://t.me/sumskamiskarada/

(уточнено кількість постраждалих – дев'ять)

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Сумської громади в середу вдень загинули двоє цивільних, дев'ятеро дістали поранень, двоє з них наразі у важкому стані, повідомила Сумська міська рада.

"Внаслідок атаки росіян по об'єкту промисловості: загинуло дві людини, дев'ять потерпілих, двоє з них —у важкому стані", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської міськради.

Теги: #поранені #загиблі #ракетний_удар #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:15 14.05.2025
У Сумах 1 загиблий, 7 поранених, з них 3 у важкому стані – обладміністрація

У Сумах 1 загиблий, 7 поранених, з них 3 у важкому стані – обладміністрація

16:10 14.05.2025
Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

15:21 14.05.2025
Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

09:36 14.05.2025
Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

13:54 07.05.2025
У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

23:19 06.05.2025
Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

21:16 06.05.2025
В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

19:56 06.05.2025
У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

18:44 06.05.2025
Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

15:10 02.05.2025
Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

Один цивільний загинув, троє зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

Сильний вітер очікується в Україні в четвер, у Карпатах дощ і мокрий сніг

В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського, обвинуваченого в завданні збитків державі на 17,4 млн грн

ОСТАННЄ

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбулу в п'ятницю, але не впевнені, чи буде там Путін – ЗМІ

Верховна Рада просить президента посмертно присвоїти звання "Герой України" Вікторії Рощиній

Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

"Нова пошта" через обстріли закрила одне відділення в Херсоні

Кількість ДТП в Україні збільшилась на 4%, експерти пропонують зменшити нештрафований ліміт до +10 км/год

У "Києві Цифровому" проходить опитування про міські толоки

Гладковський в Іспанії, але не є затриманим - адвокат

У наступні 2 тижні є можливість справді покращити ситуацію в Україні – генсек НАТО

Законопроєкт "Про наставництво" дає дітям шанс на краще життя - Кондратюк

Україна виступить у першій половині фіналу "Євробачення 2025"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА