У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Фото: https://t.me/sumskamiskarada/

(уточнено кількість постраждалих – дев'ять)

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по території Сумської громади в середу вдень загинули двоє цивільних, дев'ятеро дістали поранень, двоє з них наразі у важкому стані, повідомила Сумська міська рада.

"Внаслідок атаки росіян по об'єкту промисловості: загинуло дві людини, дев'ять потерпілих, двоє з них —у важкому стані", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської міськради.