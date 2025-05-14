Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з Зеленським - Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Володимира Путіна припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомив Сибіга за результатами зустрічі в Анталії з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, він поінформував турецького колегу про останні події на полі бою та в дипломатії.

"Я підтвердив відданість України миру, нашу негайну і безумовну готовність до повного і тривалого припинення вогню, а також нашу пропозицію про пряму зустріч на найвищому рівні між Україною і Росією. Путін повинен припинити відкидати припинення вогню та уникати зустрічі з президентом Зеленським", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Очільники МЗС України та Туреччини провели "ґрунтовну розмову про шляхи просування змістовного мирного процесу".

"Я вдячний своєму колезі за підтримку та цінні поради", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що "епіцентр світової дипломатії зараз знаходиться в Туреччині, яка відіграє активну посередницьку роль".

"Ми вдячні за це", - додав Сибіга.

Раніше Сибіга повідомив, що розпочав візит до Туреччини із зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом.