15:01 14.05.2025
Через ворожий авіаудар по Купʼянську загинув мирний мешканець – прокуратура
Правоохоронці задокументували наслідки ворожого авіаудару по приватному житловому сектору у Купʼянську (Харківська обл), який ЗС РФ завдали близько 10:30.
"Загинув 63-річний чоловік, який у цей час перебував на території домоволодіння", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури
За попередніми даними, російські військові застосували ФАБ-1500 з УМПК.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).