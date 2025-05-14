Через ворожий авіаудар по Купʼянську загинув мирний мешканець – прокуратура

Правоохоронці задокументували наслідки ворожого авіаудару по приватному житловому сектору у Купʼянську (Харківська обл), який ЗС РФ завдали близько 10:30.

"Загинув 63-річний чоловік, який у цей час перебував на території домоволодіння", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури

За попередніми даними, російські військові застосували ФАБ-1500 з УМПК.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).