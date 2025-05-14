В найближчі дві доби в Україні збережеться дощова прохолодна погода, у Карпатах – мокрий сніг

У четвер, 15 травня, в Україні у західних, північних, вдень місцями і в центральних, східних областях дощі, подекуди грози; на решті території без опадів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в Україні, крім північного заходу та південного сходу, пориви 15-22 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, у більшості західних областей 8-13°.

В Карпатах вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень значні опади; температура впродовж доби 1-6° тепла.

У Києві 15 травня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 14 травня найвища температура вдень була 30,2° в 1925р., найнижча вночі -0,1° в 1927р.

У п'ятницю, 16 травня, у більшості північних та центральних областей дощі, на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 1-6° тепла; вдень 9-14°, на сході та південному сході 16-21°..

У Києві в п'ятницю часом дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.