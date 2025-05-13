Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко передала в посольство США офіційну ноту України, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо aмерикансько-українського інвестиційного фонду відбудови, повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.

"Сьогодні я зустрілась із Юлією Свириденко. Вона передала офіційну ноту України, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо Aмерикансько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови. Ми вітаємо цей важливий крок і з нетерпінням чекаємо на подальший спільний рух уперед", - йдеться в повідомвленні Девіс, опублікованому в телеграм-каналі посольства США в Україні у вівторок.

Свириденко пізніше також підтвердила, що Україна "завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-українського фонду відбудови".

"Можна сміливо сказати, що вдалося виконати завдання, яке поставив перед нашою переговорною командою Президент Володимир Зеленський, адже маємо рівноправну Угоду, спрямовану на майбутнє. Угоду, яка поважає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. В Угоді немає положень про борг і є зобовʼязання інвестувати виключно в Україну", - написала вона у Facebook.

"Це ще один чіткий сигнал: Україна на шляху до стратегічних інвестицій", - відзначила Свириденко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 8 травня ратифікувала угоду між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення інвестиційного фонду відбудови, внесок України в який складатиметься з половини коштів, які будуть отримані після набуття чинності угодою від ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та інше) з нових ліцензій, видачі нових спецдозволів на користування надрами, а також від реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції. Угода стала відома як "угода про надра" чи "угода про копалини". За законопроєкт №0309 про ратифікацію угоди проголосували 338 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між урядами України та СЩА про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, вчиненою 30 квітня 2025 року у Вашингтоні, округ Колумбія, згідно із законодавством України.

30 квітня США та Україна підписали угоду про створення україно-американського інвестиційного фонду відновлення з розподілом участі 50/50. Вона містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, має фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агентство з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки, від США — Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).