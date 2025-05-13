Київська лікарня "Феофанія" відтепер надає послуги для всіх громадян – КМВА

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Київська лікарня "Феофанія" відтепер надає послуги для всіх в межах Програми медичних гарантій, повідомив Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у вівторок.

"Київська лікарня "Феофанія" відтепер надає послуги для всіх в межах Програми медичних гарантій. Відповідний Указ раніше підписав президент України Володимир Зеленський. Вже сьогодні у "Феофанії" надають безоплатну спеціалізовану медичну допомогу всім громадянам України, які мають електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста відповідно до договору з НСЗУ", - ідеться у повідомленні у Телеграмі.

Очільник КМВА зазначив, що лікарня надає допомогу киянам, що зазнали поранень через ворожі обстріли.

"І не менш важливо, що "Феофанія" приймає на лікування громадян, які постраждали від ворожих обстрілів. Місцеві спеціалісти успішно працюють над лікуванням важких травм, саме тому в "Феофанію" відправляють пацієнтів з важкими пораненнями", - зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що КМВА спільно з закладом готова поглиблювати співпрацю, щоб зробити "Феофанію" не лише доступною для громадян, але й опорним медичним закладом для столиці.