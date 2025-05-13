Інтерфакс-Україна
Події
17:44 13.05.2025

Київська лікарня "Феофанія" відтепер надає послуги для всіх громадян – КМВА

1 хв читати
Київська лікарня "Феофанія" відтепер надає послуги для всіх громадян – КМВА
Фото: https://t.me/VA_Kyiv/

Київська лікарня "Феофанія" відтепер надає послуги для всіх в межах Програми медичних гарантій, повідомив Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у вівторок.

"Київська лікарня "Феофанія" відтепер надає послуги для всіх в межах Програми медичних гарантій. Відповідний Указ раніше підписав президент України Володимир Зеленський. Вже сьогодні у "Феофанії" надають безоплатну спеціалізовану медичну допомогу всім громадянам України, які мають електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста відповідно до договору з НСЗУ", - ідеться у повідомленні у Телеграмі.

Очільник КМВА зазначив, що лікарня надає допомогу киянам, що зазнали поранень через ворожі обстріли.

"І не менш важливо, що "Феофанія" приймає на лікування громадян, які постраждали від ворожих обстрілів. Місцеві спеціалісти успішно працюють над лікуванням важких травм, саме тому в "Феофанію" відправляють пацієнтів з важкими пораненнями", - зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що КМВА спільно з закладом готова поглиблювати співпрацю, щоб зробити "Феофанію" не лише доступною для громадян, але й опорним медичним закладом для столиці.

Теги: #феофанія #кмва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:34 13.05.2025
Речник КМВА іде з посади

Речник КМВА іде з посади

22:03 09.05.2025
Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

16:14 10.04.2025
Ткаченко: З цього дня Поворозник більше не виконує обов'язки першого заступника начальника КМВА

Ткаченко: З цього дня Поворозник більше не виконує обов'язки першого заступника начальника КМВА

11:49 06.04.2025
У Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, 3 постраждалих

У Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, 3 постраждалих

20:07 13.03.2025
Очільник КМВА ініціює розробку міської програми підтримки оборонної промисловості

Очільник КМВА ініціює розробку міської програми підтримки оборонної промисловості

10:24 08.03.2025
Під Києвом вночі збили 4 дрони, пошкоджень і постраждалих нема

Під Києвом вночі збили 4 дрони, пошкоджень і постраждалих нема

09:12 04.02.2025
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна в навчальних закладах, амбулаторії та господарських будівлях в Києві - КМВА

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені вікна в навчальних закладах, амбулаторії та господарських будівлях в Києві - КМВА

08:45 31.01.2025
Голова КМВА спростував інформацію про пошкодження балкону внаслідок падіння уламків БПЛА в Оболонському районі

Голова КМВА спростував інформацію про пошкодження балкону внаслідок падіння уламків БПЛА в Оболонському районі

00:43 18.11.2024
Клінічна лікарня "Феофанія" отримала закуплене МОЗ ендоскопічне обладнання на 70 млн грн

Клінічна лікарня "Феофанія" отримала закуплене МОЗ ендоскопічне обладнання на 70 млн грн

09:42 19.04.2023
PIN-UP Foundation допоміг київській лікарні “Феофанія” медикаментами

PIN-UP Foundation допоміг київській лікарні “Феофанія” медикаментами

ВАЖЛИВЕ

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

ОСТАННЄ

Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Ердоган повідомив Рютте, що поговорив із Зеленським і Путіним у рамках мирних зусиль

Парламентська ТСК взяла в роботу кейс "Текстиль-Контакту" Соколовського щодо тиску правоохоронців

Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"

Окупанти з початку року втратили понад 177 тис осіб – Сирський

Фундація Олени Зеленської масштабує проєкт "Адреса дитинства"

Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів

Кабмін затвердив положення про інформаційну базу даних споживання природного газу

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА