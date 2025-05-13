Келлог: США обговорюють розміщення військового контингенту Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі в Україні – ЗМІ

Спеціальний представник Президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати обговорюють розміщення військового контингенту Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі на українській території на захід від Дніпра.

"Ми говоримо про сили стійкості. Це сила, яку називають E3, але насправді це зараз E4, коли йдеться про британців, французів і німців. Насправді й про поляків. Сила на захід від річки Дніпро, що означає, що вона знаходиться поза зоною контакту", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.