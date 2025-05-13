Командувач НГУ Півненко відвідав військових, які проходять лікування після поранень та вручив їм нагороди

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко відвідав українських військових НГУ, які проходять лікування після поранень під час бойових завдань на покровському, лиманському та куп’янському напрямках, а також на півночі Харківської області, повідомляє пресслужба НГУ.

"Такий візит - це не лише можливість особисто підтримати наших героїв, а й нагода поспілкуватися з ними, їхніми рідними та медичним персоналом, з’ясувати нагальні потреби та забезпечити необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Півненко вручив захисникам заслужені державні нагороди та відзнаки, підкресливши їхній особистий внесок у захист незалежності та територіальної цілісності України.

"Національна гвардія спільно з Міністерством внутрішніх справ України продовжує всебічно підтримувати своїх воїнів - від надання медичної допомоги та соціального супроводу до сприяння у реабілітації та поверненні до повноцінного життя. Особлива увага - можливості подальшого проходження служби на посадах із меншим фізичним навантаженням, інструкторсько-викладацького напрямку чи соціального супроводу для тих, хто зазнав важких травм", - наголосив Півненко.

Також командувач НГУ зустрівся з керівником медичного закладу. Обговорили організаційні аспекти лікування, шляхи удосконалення процесів нашої взаємодії та адаптацію до нових викликів.

"Щиро вдячний всьому медичному персоналу за професіоналізм, відданість та гуманність. Завдяки вам наші воїни отримують шанс на повне одужання", - зазначив командувач.

Джерело: https://t.me/Pivnenko_NGU/2407