Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у понеділок закликав Володимира Путіна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі у четвер, де раніше закликав провести прямих переговорів між Києвом та Москвою, повідомляє французька газета Le Figaro в понеділок.

"Цього тижня в Києві ми стали свідками демонстрації сили та європейської єдності з одностайним закликом до безумовного 30-денного припинення вогню за підтримки Сполучених Штатів. Володимир Зеленський, президент України, скористався нагодою та запропонував особисто поїхати до Стамбула. Саме до цього ми зараз також закликаємо погодитися Володимира Путіна", – сказав глава французької дипломатії під час брифінгу для преси.

При цьому міністр підтвердив, що припинення вогню є необхідною умовою для будь-яких мирних переговорів в Україні. "Очевидно, що без припинення вогню не буде жодних переговорів про справедливий і тривалий мир, бо ми не можемо вести мирні переговори під бомбами та атаками дронів", – сказав Барро.

Як повідомлялося, у відповідь на заяви лідерів Коаліції охочих з Україною з вимогою до РФ щодо 30-денного перемир'я з 12 травня Путін її проігнорував, запропонувавши 15 травня прямі перемовини РФ з Україною на основі нібито домовленостей у Стамбулі у квітні 2022 р.

Із закликом до України негайно погодитися на переговори в Стамбулі 15 травня виступив і президент США Дональд Трамп. "Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої бійні. Україна має погодитися на це, негайно", - написав Трамп у соцмережі Х у неділю.

Зеленський назвав пропозицію Путіна "гарним знаком" і заявив, що приїде в четвер, 15 травня, на російсько-українські переговори в Туреччину. "Буду чекати Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - написав він у соцмережі X у неділю ввечері.

Водночас український президент зазначив, що від РФ насамперед очікують підтвердження повного припинення вогню з 12 травня, "щоб дати необхідну основу дипломатії". "Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале і надійне, - починаючи із завтрашнього дня, 12 травня, і Україна готова зустрічатися", - заявив Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що без повного припинення вогню не може бути жодних перемовин між Україною та РФ. "У Києві разом із президентом Трампом ми зробили чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка. Президент Зеленський узяв на себе зобов'язання без жодних умов. Тепер ми очікуємо такої ж чіткої відповіді від Росії... "Не може бути ніяких переговорів, коли говорить зброя. Не може бути жодного діалогу, якщо водночас бомбардують цивільне населення. Нині потрібне припинення вогню, щоб можна було почати переговори. Заради миру", - наголосив він.