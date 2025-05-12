Інтерфакс-Україна
Події
12:16 12.05.2025

Німеччина очікує від Росії припинення вогню, а потім готовності до переговорів щодо миру - глава МЗС

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Німеччина очікує від Росії припинення вогню, а потім готовності до переговорів щодо миру - глава МЗС

Німеччина зараз очікує від Росії припинення вогню, а потім готовності до переговорів щодо миру в Україні, заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

"Німеччина очікує, що Росія припинить вогонь, а потім буде готова до переговорів. Ми знову обговоримо це сьогодні тут. Ми також обговоримо поточну ситуацію з нашими українськими колегами. Я абсолютно впевнений, що європейська позиція чітка", - сказав він під час спілкування з журналістами у Лондоні, де у понеділок пройде зустріч глав МЗС у форматі "Веймар+".

За словами міністра, Німеччина разом з Францією, Великою Британією і Польщею "чітко дала зрозуміти", що будуть наслідки, якщо Путін не буде готовий до цього.

"Ми в змозі запровадити подальші санкції. Я знаю від Сполучених Штатів Америки, що там також є така готовність. Москва не повинна недооцінювати той факт, що Захід зараз готовий чинити великий тиск", - зазначив міністр.

Теги: #німеччина #припинення_вогню

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