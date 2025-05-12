ЄС виділить додаткові EUR900 млн на українське озброєння

Європейський союз виділить додаткові 900 млн євро на закупівлю озброєння для України за рахунок непередбачених доходів від заморожених російських активів.

Відповідне оголошення у понеділок в Брюсселі в рамках роботи Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС зробив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс (Charles Fries). "Протягом наступних двох тижнів ми також витратимо додаткові 900 млн євро на закупівлю зброї та боєприпасів для України, і все це буде профінансовано за рахунок надприбутків від заморожених російських активів", - заявив він.

Фріс нагадав, що тільки минулої п'ятниці Високий представник ЄС Кая Калас оголосила, що ЄС інвестує 1 млрд євро в оборонну промисловість України. "Минулого тижня у Львові було підписано контракти, і тепер гроші будуть інвестовані в передові технології української оборонної промисловості, наприклад, виробництво безпілотників та ракет. Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості", - деталізував представник зовнішньої дипломатичної служби ЄС.