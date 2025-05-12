11:19 12.05.2025
Внаслідок удару БПЛА на Сумщині загинула людина
Окупаційна армія РФ атакувала безпілотником автомобіль енергетиків на території Сумської громади, попередньо одна людина загинула, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у понеділок.
"Ворожий БпЛА атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Попередньо одна людина загинула", - ідеться у дописі на його сторінці у Facebook.
Згідно з інформацією очільника адміністрації, наслідки атаки росіян з'ясовуються, на місці події працюють рятувальники.