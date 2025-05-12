Інтерфакс-Україна
Події
11:19 12.05.2025

Внаслідок удару БПЛА на Сумщині загинула людина

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Окупаційна армія РФ атакувала безпілотником автомобіль енергетиків на території Сумської громади, попередньо одна людина загинула, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у понеділок.

"Ворожий БпЛА атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади. Попередньо одна людина загинула", - ідеться у дописі на його сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією очільника адміністрації, наслідки атаки росіян з'ясовуються, на місці події працюють рятувальники.

 

Теги: #сумська_область #бпла_рф

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