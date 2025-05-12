США та КНР домовилися про значне взаємне зниження мит на 90 днів

Сполучені Штати Америки та Китайська Народна Республіка на торговельно-економічної зустрічі на рівні міністрів у Женеві домовилися про взаємне зниження адвалорних мит терміном на 90 днів, йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати змінять застосування додаткової адвалорної ставки мита на вироби з Китаю (включаючи вироби з Спеціального адміністративного району Гонконг та Спеціального адміністративного району Макао), встановленої Виконавчим наказом 14257 від 2 квітня 2025 року, призупинивши застосування 24 відсоткових пунктів цієї ставки на початковий період 90 днів, зберігаючи при цьому решту адвалорної ставки в розмірі 10 відсотків на ці вироби відповідно до умов зазначеного наказу; та скасувавши змінені додаткові адвалорні ставки мита на ці товари, запроваджені Виконавчим наказом 14259 від 8 квітня 2025 року та Виконавчим наказом 14266 від 9 квітня 2025 року", - ідеться у повідомленні.

В свою чергу, Китай також знизить ставки митних тарифів.

"Китай відповідно змінить застосування додаткової адвалорної ставки мита на товари зі Сполучених Штатів, викладеної в Повідомленні Комісії з митного тарифу Державної ради № 4 від 2025 року, призупинивши застосування 24 відсоткових пунктів цієї ставки на початковий період 90 днів, зберігши решту додаткової адвалорної ставки в розмірі 10 відсотків на ці товари та скасувавши змінені додаткові адвалорні ставки мита на ці товари, запроваджені Повідомленням Комісії з митного тарифу Державної ради № 5 від 2025 року та Повідомленням Комісії з митного тарифу Державної ради № 6 від 2025 року; та вживатиме адміністративних заходів щодо нетарифних контрзаходів проти Сполучених Штатів, спрямованих проти Китаю, які не передбачають застосування митних тарифних обмежень, зокрема, ввізних мит, введених в дію № 5 від 2025 року та Постановою Митно-тарифної комісії Державної ради № 6 від 2025 року; та вжити всіх необхідних адміністративних заходів для призупинення або скасування нетарифних контрзаходів, вжитих проти Сполучених Штатів Америки з 2 квітня 2025 року", - повідомляється у заяві.

Також повідомляється, що після здійснення "вищезазначених дій Сторони створюють механізм для продовження дискусій про економічні та торговельні відносини".

"Представником китайської сторони на цих переговорах буде Хе Ліфен, віце-прем'єр Державної ради, а представниками американської сторони - Скотт Бессент, Міністр фінансів США, та Джеймісон Грір, Торговий представник США", - зазначається у заяві.

Повідомляється, що такі обговорення можуть проводитися почергово в Китаї та США або в третій країні за згодою сторін. У разі необхідності сторони можуть проводити консультації на робочому рівні з відповідних економічних та торговельних питань.