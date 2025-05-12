Інтерфакс-Україна
Події
06:09 12.05.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 понеділка, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/13552

Теги: #флот #війна #рф

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