На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

Окупанти втратили 368 військовослужбовців і 65 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 — безповоротно. Українські воїни знищили п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА; також пошкодили бойову броньовану машину, автомобіль, чотири мотоцикли та чотири артилерійські системи", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24139