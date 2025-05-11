Інтерфакс-Україна
Події
23:39 11.05.2025

На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

1 хв читати

Окупанти втратили 368 військовослужбовців і 65 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 — безповоротно. Українські воїни знищили п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА; також пошкодили бойову броньовану машину, автомобіль, чотири мотоцикли та чотири артилерійські системи", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24139

Теги: #війна #генштаб #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:59 11.05.2025
ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

23:22 11.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

21:19 11.05.2025
Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

20:42 11.05.2025
Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

Сибіга ставить під сумнів, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським

19:38 11.05.2025
Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

16:57 11.05.2025
Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

13:51 11.05.2025
Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати війну

Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати війну

11:25 11.05.2025
Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

10:52 11.05.2025
Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

06:27 11.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

ОСТАННЄ

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

Туск звинуватив спецслужби РФ в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави

Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА