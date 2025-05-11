Інтерфакс-Україна
Події
19:38 11.05.2025

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

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Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Володимира Путіна про зустріч у четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення "кривавої бійні".

"Президент Росії Путін не хоче мати Угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої бійні. Україна повинна погодитися на це, негайно", - написав Трамп в соцмережі Х в неділю.

Він додав, що принаймні, вони зможуть визначити, чи можлива угода, а якщо ні, то європейські лідери і США знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно.

"Я починаю сумніватися, що Україна піде на угоду з Путіним, який надто зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яка не могла бути виграна (навіть близько!) без Сполучених Штатів Америки. ПРОВЕДІТЬ ЗУСТРІЧ, НЕГАЙНО!!!", - написав він.

 

 

Теги: #війна #трамп #рф

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