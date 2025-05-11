Інтерфакс-Україна
Події
13:51 11.05.2025

Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати війну

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Глава МЗС Чехії: Путін хоче продовжувати війну
Фото: https://mzv.gov.cz/

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що у той час, коли Україна і світова спільнота домагаються від Росії припинення бойових дій, очільник Кремля Володимир Путін хоче продовжувати розв’язану ним війну. Про це чеський міністр написав в соціальній мережі X у неділю.

Як повідомлялося, Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом, але не згадав узгоджену Коаліцією охочих пропозицію щодо 30-денного перемир’я з 12 травня.

"Усе просто. Україна і демократичний світ вимагають припинення вогню, Путін хоче продовжувати стріляти", – зазначив Ліпавський.

Як повідомляла Європейська правда, ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.

Теги: #путін #війна #ліпавський

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