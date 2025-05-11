Інтерфакс-Україна
Події
09:54 11.05.2025

Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку

1 хв читати
Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку
Фото: https://mindev.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників 19-ї Міжнародної архітектурної виставки La Biennale di Venezia (Венеційська бієнале), де в межах українського павільйону представлено виставку DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore, повідомляє у неділю офіційний сайт президента України.

"Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, затишок, безпеку. Але саме все це відбирає в нас кожен російський обстріл. Уже понад 300 тисяч домівок українців зруйновані фізично. Ще мільйони – недоступні для своїх мешканців через окупацію. Втрачають дах над головою також наші освіта й культура: російські бомби знищили вже понад чотири тисячі освітніх закладів, серед яких три університети, 1419 пам’яток культурної спадщини та 2233 об’єкти культурної інфраструктури", – сказала Зеленська у зверненні.

Проєкт "DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore" знайомить з українською народною архітектурою та розповідає про сучасні незалежні ініціативи, що займаються відновленням домівок українців, зруйнованих унаслідок ворожих атак.

Перша леді наголосила на символічності відкриття українського павільйону саме з такою експозицією за два місяці до конференції з відновлення України (URC2025), яка відбудеться в Римі.

Теги: #зеленська #dakh #бієнале

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:06 09.05.2025
Український павільйон DAKH: Vernacular Hardcore відкрився на Biennale Architettura 2025 у Венеції

Український павільйон DAKH: Vernacular Hardcore відкрився на Biennale Architettura 2025 у Венеції

06:32 01.05.2025
Люксембург спрямовує EUR1 млн Фундації Олени Зеленської – глава МЗС

Люксембург спрямовує EUR1 млн Фундації Олени Зеленської – глава МЗС

10:47 21.04.2025
Український інститут виступатиме комісаром вітчизняного павільйону на Венеційській архітектурній бієнале наступні 6 років

Український інститут виступатиме комісаром вітчизняного павільйону на Венеційській архітектурній бієнале наступні 6 років

15:58 31.03.2025
Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі

Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі

18:43 24.03.2025
Зеленська про атаку на Суми: Як ми можемо довіряти країні, яка обирає мішенню звичайні українські родини?

Зеленська про атаку на Суми: Як ми можемо довіряти країні, яка обирає мішенню звичайні українські родини?

18:56 04.03.2025
Міністерка закордонних справ Ліхтенштейну відвідала Львів

Міністерка закордонних справ Ліхтенштейну відвідала Львів

17:19 27.12.2024
У 2024 році вдалося запустити 18 україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу - Зеленська

У 2024 році вдалося запустити 18 україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу - Зеленська

16:27 11.12.2024
За рік підписано 57 меморандумів про співпрацю між українськими та іноземними лікарнями - Зеленська

За рік підписано 57 меморандумів про співпрацю між українськими та іноземними лікарнями - Зеленська

17:54 20.11.2024
Олена Зеленська зустрілася з Папою Римським Франциском

Олена Зеленська зустрілася з Папою Римським Франциском

22:40 23.10.2024
Олена Зеленська подякувала владі Португалії за визнання Голодомору та підтримку справедливості, зокрема історичної

Олена Зеленська подякувала владі Португалії за визнання Голодомору та підтримку справедливості, зокрема історичної

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

ОСТАННЄ

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

11 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА