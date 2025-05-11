Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку

Фото: https://mindev.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників 19-ї Міжнародної архітектурної виставки La Biennale di Venezia (Венеційська бієнале), де в межах українського павільйону представлено виставку DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore, повідомляє у неділю офіційний сайт президента України.

"Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, затишок, безпеку. Але саме все це відбирає в нас кожен російський обстріл. Уже понад 300 тисяч домівок українців зруйновані фізично. Ще мільйони – недоступні для своїх мешканців через окупацію. Втрачають дах над головою також наші освіта й культура: російські бомби знищили вже понад чотири тисячі освітніх закладів, серед яких три університети, 1419 пам’яток культурної спадщини та 2233 об’єкти культурної інфраструктури", – сказала Зеленська у зверненні.

Проєкт "DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore" знайомить з українською народною архітектурою та розповідає про сучасні незалежні ініціативи, що займаються відновленням домівок українців, зруйнованих унаслідок ворожих атак.

Перша леді наголосила на символічності відкриття українського павільйону саме з такою експозицією за два місяці до конференції з відновлення України (URC2025), яка відбудеться в Римі.