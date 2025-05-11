Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

Одна людина постраждала через атаку російських безпілотників у Броварському районі, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в Телеграм у неділю.

"Вранці ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес, перебуває в шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці. Пошкоджено дачний будинок", - йдеться в повідомленні Калашника.

За інформацією очільника ОВА, окрім того, п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.