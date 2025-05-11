Інтерфакс-Україна
Події
09:24 11.05.2025

Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

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Одна людина постраждала через атаку російських безпілотників у Броварському районі, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник в Телеграм у неділю.

"Вранці ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року народження. Людина отримала гостру реакцію на стрес, перебуває в шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці. Пошкоджено дачний будинок", - йдеться в повідомленні Калашника.

За інформацією очільника ОВА, окрім того, п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

Теги: #київська_область #бпла_рф

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