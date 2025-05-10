США погодили передання Україні Німеччиною ракет до "Патріотів" і артилерійських боєприпасів великої дальності - ЗМІ

Сполучені Штати погодилися на передання Україні Німеччиною ракет до комплексів ПРО "Патріот" і артилерійських боєприпасів великої дальності, повідомляє The New York Times у суботу.

"У п'ятницю представник Конгресу заявив, що Сполучені Штати схвалили передачу Німеччиною Україні 125 артилерійських ракет великої дальності і 100 зенітних ракет Patriot. Критично необхідна зброя виробляється в США і не може бути експортована - навіть якщо вона належить іншій країні - без схвалення американського уряду", - пише The New York Times.

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/05/10/world/europe/eu-ukraine-weapons.html