21:42 10.05.2025
Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, про що Зеленський повідомив у офіційному телеграм-каналі увечері суботи.
"Двостороння зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Підсумки засідання коаліції охочих, реалізація рішення про те, що з 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, підтримка оборони України та вступу до ЄС", - написав Зеленський в Телеграм.
"Розраховуємо на підтримку Франції в ухваленні необхідних політичних рішень на рівні Євросоюзу та відкриття перших переговорних кластерів", - додав український президент.