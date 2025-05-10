Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, про що Зеленський повідомив у офіційному телеграм-каналі увечері суботи.

"Двостороння зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Підсумки засідання коаліції охочих, реалізація рішення про те, що з 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, підтримка оборони України та вступу до ЄС", - написав Зеленський в Телеграм.

"Розраховуємо на підтримку Франції в ухваленні необхідних політичних рішень на рівні Євросоюзу та відкриття перших переговорних кластерів", - додав український президент.