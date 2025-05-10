Інтерфакс-Україна
Події
16:30 10.05.2025

Відсутність повітряних тривог на 9 травня підтверджує можливість РФ зупинитися за наявності бажання – Зеленський

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Оголошене Володимиром Путіним тимчасове припинення вогню 8-10 травня є "фейковим" на лінії фронту, але відсутність в ці дні ударів ракетами та БПЛА по іншій території України є підтвердження того, що за бажання Росія може зупинити бойові дії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Путін створив фейкову тишу просто для параду 9 травня. Чому фейкову? Тому що атаки на фронті продовжуються, російські штурми тривають. Вони не перестали використовувати КАБи проти наших фронтових позицій та прикордонних громад", – заявив він на зустрічі Коаліції охочих в Києві в суботу, яка офлайн та онлайн зібрала представників понад 30 країн.

"Але не було повітряних тривог. І це доводить вкотре, що коли Москва хоче не вбивати, вони можуть зупинитися", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що якщо Росія відмовляється від базової пропозиції 30-денного припинення вогню, то це означає, що вона не хоче закінчувати війну взагалі.

"Наша задача разом змусити Москву зупинитися. І для цього нам потрібні єдність та міцний тиск на Росію. Тиск настільки сильний, щоб мир став єдиною опцією для них. Я вдячний за всі ті санкції, які вже є накладені. І сильніші санкції повинні бути, вони повинні бити по ядру цієї війни", – наголосив президент України.

Теги: #коаліція_охочих #припинення_вогню #зеленський

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