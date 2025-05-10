Рубіо: Уряди Індії і Пакистану домовилися про негайне припинення вогню і початок переговорів з широкого кола питань на нейтральному майданчику

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після 48-годинних переговорів, що були проведені між прем'єр-міністрами Індії Нарендрою Моді і та його пакистанським колегою Шехбазом Шаріфом за посередництвом США, було досягнуто домовленості про негайне припинення вогню і початок переговорів з широкого кола питань на нейтральному майданчику.

"За останні 48 годин, віце-президент Венс і я спілкувалися з високопосадовцями Індії і Пакистану, в тому числі з прем'єр-міністрами Нарендрою Моді і Шехбазом Шаріфом, міністром закордонних справ Субрахманьямом Джайшанкаром, начальником штабу армії Асімом Муніром і радниками з питань національної безпеки Аджитом Довалом і Асімом Маліком. Я радий оголосити, що уряди Індії і Пакистану домовилися про негайне припинення вогню і початок переговорів з широкого кола питань на нейтральному майданчику", - дописав він у соцмережі Х у суботу.

Рубіо подякував Моді та Шаріфу за їхню "мудрість, виваженість і державницьку позицію".

"Ми віддаємо належне прем'єр-міністрам Моді і Шаріфу за їхню мудрість, виваженість і державницьку позицію у виборі шляху до миру", - додав він.