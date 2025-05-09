Інтерфакс-Україна
Події
21:00 09.05.2025

Франція запускає пілотний проєкт з викладання української мови як другої іноземної у коледжах та ліцеях

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Франція запускає пілотний проєкт з викладання української мови як другої іноземної у коледжах та ліцеях

Франція запускає пілотний проєкт з викладання української мови як другої іноземної у французьких коледжах та ліцеях, починаючи з 2025 навчального року, повідомило посольство України у Франції у п'ятницю.

"Міністерка національної, вищої освіти та досліджень Франції Елізабет Борн повідомила про запуск пілотного проєкту з викладання української мови як другої іноземної у французьких коледжах та ліцеях, починаючи з 2025 навчального року. Відповідного листа від Міністерки було передано Міністру освіти і науки України Оксену Лісовому", - йдеться у повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

За інформацією посольства, на першому етапі проєкт буде реалізовано в чотирьох академічних регіонах Франції: Паризький регіон, Приморські Альпи (Ніцца), Версаль, Крете́й.

"Це рішення є важливим кроком до ширшого визнання української мови у французькому освітньому просторі. Щиро дякуємо французьким партнерам за всебічну підтримку України, української мови та української ідентичності у Франції!" – акцентували у дипломатичній місії.

 

Теги: #мова #франція

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