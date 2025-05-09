Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Фото: сайт Президента України

Позиція України полягає у повному та безумовному припиненні вогню, будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленості, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В Телеграм публікую перше питання, яке дуже важливе - щодо припинення вогню. І справді, росіяни говорять про перемир‘я, але на фронті тривають і далі бої, просто ворог не запускає шахеди і далекобійні ракети. Звичайно, це не перемир‘я, і наша позиція щодо 30-ти денного припинення вогню наступна (дивіться у відео)", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

У відео, розміщеному у його телеграм-каналі, Єрмак сказав наступне: "Позиція Сполучених Штатів Америки про повне припинення вогню, яке було підтримане Україною ще на зустрічі з Джидді, вона залишається такою. Зрозуміло бажання росіян продовжувати свої ворожі дії, але будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленості. Тому що для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне. І саме на цьому ми стоїмо, і саме в цьому українська позиція"

За його словами, переговорний процес наразі перебуває на стадії консультацій. "Трамп і Зеленський вчора говорили зокрема про місячне припинення вогню як початок. І саме в цьому полягає принципова позиція президента, всієї команди. Ми розглядаємо різні варіанти. Головне що США та всі партнери – Велика Британія, Франція Німеччина, Нордична група, вони теж це підтримують, вони теж говорять зі США. І зараз процес знаходиться на етапі визначення того, якщо Росія не приймає цих умов", - сказав Єрмак.

"Є декілька опцій, які передбачають перемовини та тиск. Для початку Росія має піти на 30-денне припинення вогню. Далі включається опція переговорного треку. І тільки в такому разі", - наголосив керівник Офісу президента. "Цей трек буде разом з нашими партнерами. І під час нього ми відстоюємо позицію України, а також моніторимо дотримання припинення вогню. Важливо, щоб мовчав і фронт, і небо. Гарантії безпеки – важлива опція для України", - додав він.