Інтерфакс-Україна
Події
19:34 09.05.2025

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

2 хв читати
Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція
Фото: сайт Президента України

Позиція України полягає у повному та безумовному припиненні вогню, будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленості, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В Телеграм публікую перше питання, яке дуже важливе - щодо припинення вогню. І справді, росіяни говорять про перемир‘я, але на фронті тривають і далі бої, просто ворог не запускає шахеди і далекобійні ракети. Звичайно, це не перемир‘я, і наша позиція щодо 30-ти денного припинення вогню наступна (дивіться у відео)", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

У відео, розміщеному у його телеграм-каналі, Єрмак сказав наступне: "Позиція Сполучених Штатів Америки про повне припинення вогню, яке було підтримане Україною ще на зустрічі з Джидді, вона залишається такою. Зрозуміло бажання росіян продовжувати свої ворожі дії, але будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленості. Тому що для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне. І саме на цьому ми стоїмо, і саме в цьому українська позиція"

За його словами, переговорний процес наразі перебуває на стадії консультацій. "Трамп і Зеленський вчора говорили зокрема про місячне припинення вогню як початок. І саме в цьому полягає принципова позиція президента, всієї команди. Ми розглядаємо різні варіанти. Головне що США та всі партнери – Велика Британія, Франція Німеччина, Нордична група, вони теж це підтримують, вони теж говорять зі США. І зараз процес знаходиться на етапі визначення того, якщо Росія не приймає цих умов", - сказав Єрмак.

"Є декілька опцій, які передбачають перемовини та тиск. Для початку Росія має піти на 30-денне припинення вогню. Далі включається опція переговорного треку. І тільки в такому разі", - наголосив керівник Офісу президента. "Цей трек буде разом з нашими партнерами. І під час нього ми відстоюємо позицію України, а також моніторимо дотримання припинення вогню. Важливо, щоб мовчав і фронт, і небо. Гарантії безпеки – важлива опція для України", - додав він.

 

Теги: #єрмак #мир #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:22 09.05.2025
США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

США закликають до, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню – Трамп після розмови з Зеленським

00:05 09.05.2025
Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

12:21 08.05.2025
Мир з Росією неможливий за рахунок тільки дипломатії, вважає Яценюк

Мир з Росією неможливий за рахунок тільки дипломатії, вважає Яценюк

20:03 07.05.2025
Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак

Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак

14:50 07.05.2025
Єрмак: потрібно посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих

Єрмак: потрібно посилити координацію розслідування воєнних злочинів, впровадити єдині стандарти підтримки постраждалих

11:16 07.05.2025
Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

20:48 06.05.2025
Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

18:48 06.05.2025
Єрмак привітав тимчасову повірену у справах США в Україні з початком дипмісії

Єрмак привітав тимчасову повірену у справах США в Україні з початком дипмісії

18:20 02.05.2025
Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

Єрмак обговорив з радником прем'єра Великої Британії посилення санкцій проти РФ

06:33 01.05.2025
Сибіга: Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з США і європейськими партнерами, деталі узгоджуються

Сибіга: Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з США і європейськими партнерами, деталі узгоджуються

ВАЖЛИВЕ

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

ОСТАННЄ

Глави МЗС України і Німеччини обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію

США та європейці завершують узгодження 30-денної пропозиції щодо припинення вогню між Україною та Росією

Суд взяв під варту чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

Шмигаль обговорив з новим очільником МЗС ФРН зміцнення співпраці

Єрмак дасть доручення своєму заступнику вивчати питання підняття зарплати військовослужбовцям

РФ не може воювати без Китаю - Єрмак

Більшість у Конгресі США вірить у боротьбу України - член Палати представників Росс

НБК "Укриття" внаслідок удару дрона в лютому налічує приблизно 330 отворів по 30-50 см – глава МАГАТЕ

МАГАТЕ вчергове має проблеми з заміною своєї команди на ЗАЕС, яка перебуває там понад два місяці – Гроссі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА