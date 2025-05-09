Слідчі процеси спецтрибуналу мають розпочатися у 2026 році - Каллас

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Слідчі процеси Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, вчиненої Росією проти України, мають розпочатися у 2026 році, повідомила верховна представниця Європейського союзу з закордонних справ Кая Каллас.

"Я б не називала жодних конкретних дат. Хоча я читала в матеріалах, що все має бути готове до 2026 року. Тож, сподіваємось, також тоді розпочнуться розслідування, я маю на увазі, процеси, бо саме розслідування вже триває", - сказала вона на пресконференції у Львові в п’ятницю.

Каллас зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення українська сторона фіксує злочини за допомогою фото- та відеоматеріалів. Для цього Європа надавала технічну допомогу. Верховна представниця підкреслила, що воєнні злочини вже розслідуються, однак злочин агресії, щодо якогось створюється спецтрибунал – це злочин керівництва.

"Це означає — ті люди, які ухвалили рішення розпочати війну… Без цього злочину керівництва не було б і воєнних злочинів. Тому надзвичайно важливо, що цей трибунал стосується саме злочину агресії", - сказала вона.

За словами Каллас, юристи працювали над цим, однак поки ці люди перебувають на посадах є певні обмеження.

"Але я думаю, важливий сигнал у тому, що все може бути готове, і що ніхто не стоїть вище закону. Тому що це важливо. Без справедливості не може бути справжнього миру. Я вважаю, що це надзвичайно важливий сигнал також для українського народу", - зазначила верховна представниця.

Як повідомлялося з посиланням на джерела агентства "Інтерфакс-Україна", трибунал буде створений, коли Україна з Радою Європи підпише угоду і ратифікує її. Для повноцінної роботи трибуналу потрібні також угоди про співробітництво. Нідерланди окремо підписуватимуть угоду про створення штаб-квартири (host state agreement), оскільки фізично трибунал буде розташований в Гаазі – світовій столиці міжнародного права.

Базуватиметься він на територіальній юрисдикції України, бо Україна є єдиним можливим джерелом юрисдикції (Рада Європи не має своєї кримінальної юрисдикції) - як держава-жертва агресії, на території якої вчиняється злочин агресії. Трибунал не буде діяти від імені всього міжнародного співтовариства в цілому, але його застосовне право – міжнародне, що і робить, власне, міжнародним сам трибунал.

Нова міжнародна судова інстанція в цілому не буде залежати від України, Нідерландів чи Ради Європи і зможе самостійно вступати в усі правовідносини з державами та приватними суб'єктами. Таким чином, спецтрибунал по агресії – однозначно не є частиною української судової системи.

Сутністю трибуналу стануть повноцінні заочні провадження (in absentia) і вироки незалежної судової установи. Це підтвердить в правовому полі факт агресії і надасть можливість вимагати компенсацію за роки війни. Таким чином, слова про невідворотність покарання ворога за злочин агресії підкріпляться юридично.

Процеси в Міжнародному кримінальному суді та трибуналі по агресії будуть рухатися паралельно, ці дві міжнародні судові інстанції співпрацюватимуть. В той же час МКС матиме пріоритет над спецстрибуналом: провадження у спецстрибуналі будуть зупинятися, якщо особа, справа щодо якої розглядається трибуналом, фізично буде передана до Центру тимчасового утримання МКС (ICC detention centre).

Очікується, що трибунал почне функціонувати організаційно в Гаазі в 2026 році і до кінця того ж року розпочне і розслідування справ по агресії.