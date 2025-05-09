Шмигаль: Український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків і військове керівництво за злочин агресії

Українці можуть очікувати на лаві підсудних Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України російських політиків і військове керівництво, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Коли ви питаєте, чи український народ може очікувати на лаві підсудних російських політиків, звичайно, ми будемо очікувати і будемо все для цього робити", — сказав він на пресконференції у Львові в п’ятницю.

Шмигаль підкреслив, що зараз органи прокуратури в Україні документують всі військові злочини, і наразі зафіксовано вже більше 190 тис. таких злочинів. Прем’єр-міністр зазначив, що інструменти Міжнародного Кримінального суду не дають легальної основи для засудження головного злочину — воєнної агресії, прийняття рішення про здійснення неспровокованої агресії Росії проти України.

"Ми вдячні партнерам, що вони цю ініціативу підтримали. І, хоча це зайняло довгий шлях, але сьогодні ми, власне, здійснюємо перший політичний крок. Далі ці кроки будуть наростати, будуть відповідні юридичні кроки, і буде утворений цей спеціальний трибунал. І ми будемо бачити там не одного російського політика, чиновника, який приймав відповідні злочинні рішення, я в цьому впевнений", — наголосив він.

Як повідомили джерела агентству "Інтерфакс-Україна", майбутній спецтрибунал зможе розслідувати справи щодо так званої "трійки" - Путіна-Лаврова-Мішустіна - до стадії винесення обвинувального акту прокурором. Тобто, прокурор трибуналу сформує обвинувачення, виступить із публічною заявою, що "трійка" винна у скоєнні злочину агресії, обвинувальний акт надійде до pre-trial judge (судді попереднього провадження) і процес призупиниться, - допоки "трійка" знаходиться на своїх посадах. І щойно вони підуть зі своїх посад, процес розгляду автоматично відновиться. Якщо ж ці люди не опиняться фізично на лаві підсудних, то суд буде заочним.

Лукашенко з Кім Чен Ином також будуть в полі зору трибуналу, але не влада Ірану. Юридичної складової злочину агресії з боку Ірану як такої немає, бо агресія – це не про постачання дронів та ракет.

"Двадцятка" вищого військо-політичного керівництва РФ - Медведєв, Шойгу, Наришкін, Герасімов, Бортніков, Золотов і т. д. – не матиме жодних імунітетів: і розслідування, і винесення вироків щодо них буде цілком можливим.