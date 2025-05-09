В Україні на вихідних очікуються дощі, місцями заморозки на поверхні ґрунту

В суботу, 10 травня, в вночі у східних, Дніпропетровській та Полтавській областях, вдень на заході країни помірні дощі, у північних областях на Вінниччині та Черкащині невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території України без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°). Вдень 9-14° тепла. На півдні та сході країни вночі 4-9°, вдень 12-17°.

На високогір'ї Карпат вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

В Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 10 травня в Києві була зафіксована в 1996 році і склала 28,7°, найнижча вночі – 1,7° нижче нуля в 1912 році.

В неділю, 11 травня, вночі в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні, крім південного сходу, помірні, на заході країни невеликі дощі.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в північно-східній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, на узбережжі морів 5-10°. Вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни 12-17°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг, вдень з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

В Києві дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.