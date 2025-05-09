Індія і Пакистан вели вночі інтенсивні обстріли в Кашмірі, загинули п'ятеро людей - ЗМІ

Військові Індії та Пакистану в ніч на п'ятницю активно обстрілювали один одного з артилерії та вогнепальної зброї в регіоні Кашмір уздовж Лінії контролю - демаркаційної лінії між країнами, передає Associated Press.

У пакистанській поліції заявили, що обстріли призвели до загибелі чотирьох осіб, ще 12 дістали поранення.

Зі свого боку індійські військові повідомляли, що в районі міста Урі на союзній території Джамму і Кашмір загинула людина, двоє поранені. У ЗС Індії стверджували, що пакистанські військові атакували з артилерії, мінометів і вогнепальної зброї їхні пости, на що військовослужбовці Індії відповідали вогнем.

Крім того, за даними Hindustan Times, прикордонна охорона Індії запобігла спробі проникнення ворожої групи з Пакистану в районі округу Самба на союзній території Джамму і Кашмір через ділянку кордону, визнану на міжнародному рівні. Індійські військові відзвітували про знищення семи ворожих бійців і про удари у відповідь по пакистанському посту, звідки була зроблена спроба просочитися на індійську територію.

Hindustan Times зазначає, що в ніч на п'ятницю ЗС Індії відбили кілька ракетних атак на міста вздовж індійсько-пакистанського кордону, перехопили до 50 пакистанських безпілотників. За даними індійської сторони, Пакистан намагався атакувати до 15 міст у Джамму і Кашмірі та штаті Пенджаб. Влада активувала сирени повітряної тривоги, було чути вибухи.

За інформацією видання, Індія задіяла зенітний ракетний комплекс С-400 для знищення ворожих ракет біля західного кордону. Над Джамму і Кашміром вдалося збити щонайменше вісім пакистанських ракет.

У низці індійських міст у регіоні спостерігається повне відключення електрики. Закрито школи та університети, населення робить екстрені запаси на випадок подальшого надзвичайного розвитку подій.

Відносини між Індією і Пакистаном загострилися після того, як 22 квітня на півночі Індії група бойовиків відкрила вогонь по людях у місці великого скупчення туристів. Крім того, за даними Hindustan Times, прикордонна охорона Індії запобігла спробі проникнення ворожої групи з Пакистану в районі округу Самба на союзній території Джамму і Кашмір через ділянку кордону, визнану на міжнародному рівні. Індійські військові відзвітували про знищення семи ворожих бійців і про удари у відповідь по пакистанському посту, звідки була зроблена спроба просочитися на індійську територію.

У ніч на середу військові Індії завдали авіаударів по інфраструктурі, розташованій на території Пакистану, і по контрольованих Ісламабадом районах Кашміру. ЗС Пакистану завдали ударів у відповідь.