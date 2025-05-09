Росія не може розраховувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала – Венс

США хочуть, щоб Україна залишалася суверенною країною, заявив віце-президент США Джей Ді Венс у ефірі телеканалу Fox News у четвер.

"Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, тому що російське сприйняття війни на місцях – що вони перемагають. І, звичайно, українці хотіли б припинити вогонь, частково тому, що справи йшли не дуже добре для українців останні кілька місяців. І наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Очевидно, ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною. Натомість, Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала", - заявив Джей Ді Венс у відповідь на питання чи вийдуть США з переговорів щодо мирної угоди та чи надаватимуть підтримку Україні.

"Я думаю, що це прогрес, що вони (Україна та РФ – ІФ-У) поклали на стіл конкретні мирні плани. Але ми знали, що перша пропозиція росіян буде занадто великою… Мене це не турбує. Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни не ведуть переговори добросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів", - зазначив віце-президент США.

Джерело: https://www.foxnews.com/video/6372537418112