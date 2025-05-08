Президент Німеччини звинуватив Росію у поширенні історичної брехні, а США у зламі цінностей

Федеральный президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр в ході свого виступу у Бундестазі з нагоди 80-річчя Дня перемоги над нацизмом заявив, що Росія поширює "історичну брехню", коли називає війну проти України "продовженням боротьби з фашизмом", повідомляє Tagesspiegel.

"Агресивна війна Путіна, його кампанія проти вільної, демократичної країни не має нічого спільного із боротьбою проти нацистської тиранії у Другій світовій війні", - наголосив Штайнмайєр.

Він різко розкритикував політику президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, не називаючи його на ім'я.

"Це не що інше, як подвійний епохальний перелом - агресивна війна Росії і злам цінностей Америкою - він знаменує собою кінець довгого 20-го століття", - заявив Штайнмайєр.

"Але той факт, що Сполучені Штати, які значною мірою сформували цей порядок, тепер відвертаються від нього, є шоком нового виміру", – додав він.

Джерело: https://www.tagesspiegel.de/politik/gedenken-an-kriegsende-vor-80-jahren-steinmeier-wirft-putin-geschichtslugen-und-trump-wertebruch-vor-13658182.html